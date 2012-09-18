《中国金融焦点》中国拟扩大对欧洲的投资

* 中国国内银行提出巨资计划,突显其并购雄心

* 中国买家仍然面临各种质疑

* 中国投资可能从中国央行牵头转向民间主导

全球经济记者 魏伦

路透伦敦9月17日电---中国第二大银行建设银行(601939.SS)(0939.HK)雄心勃勃,打算进行一项重大收购,规模将超过前两年中国在欧洲全部并购交易的总和.这是个明确讯号,说明欧洲最终成为中国展开并购的重点考虑对象.

中国建设银行董事长王洪章曾对路透表示,建行希望今年内能完成一笔海外并购.[ID:nSB1779606]

英国金融时报报导称,王洪章认为英国、法国、德国都是颇具吸引力的目标,建行可能最多拿出150亿美元展开收购.

这样规模的收购将打消有关中国为何迄今对欧洲投资规模相对很小的争论.利兹大学周一发布的报告显示,2010和2011年中国对欧洲的投资分别只有约64亿美元和74亿美元.

欧盟的外国直接投资中,身为全球第二大经济体的中国只占3.5%.

欧洲执委会贸易官员Antonio Parenti表示,随着中国想获得更多助其提升价值链地位的品牌和技术,那一比例肯定会上升.他指出,截至2008年,中国每年对欧盟国家的投资额只有10亿美元.

"这股趋势将会持续.欧洲将到处都能看到中国的身影."Parenti在伦敦一次中国投资会议上说.

这类投资激发起复杂的情绪.一方面欧洲需要中国资本来创造或保住就业机会,另一方面也猜忌,一些中国企业想窃取西方国家的技术机密.

"不乏各种疑问.新来的人希望加入一个圈子,通常会被反复质疑,"Parenti说.

**不受欢迎**

中国投资者对欧洲有着诸多的抱怨,包括不容易取得签证和工作许可;劳动法和竞争法约束性很强;在进行并购交易过程中,雇佣律师和其他专业人士的成本较高.

利兹大学研究员Heinrich Voss表示:"他们觉得自己在欧盟不受欢迎,而且当地不允许他们在某些领域投资或收购某些企业."

利兹大学欧洲一体化与国际商业管理教授Jeremy Clegg指出,非关税壁垒把服务业按国别加以分割.

"情况是这样,如果你是一家来欧洲开展业务的中国企业,那么你要特别小心,因为(这种身份)会妨碍你的整体目的."他说.

欧盟(EU)执委会希望谈成一项欧盟-中国双边投资协定,借以向双方投资者提供更高的确定性,并打开中国市场.欧洲企业在中国市场具有比较优势.

不过Parenti承认,本周四将于布鲁塞尔召开的欧盟-中国峰会在这个问题上预计进展不大,因为中国领导层即将进行换届.

**酝酿巨变**

欧中研究咨议网主管Kerry Brown指出,不管协议相关进展如何,既然中国加入世界贸易组织(WTO)已有十年之久,那它很想扩大海外投资是很正常的.

"我们不能忽视这点,"Brown说道.

由于中国自己的生产成本较低,所以迄今为止中国的境外投资目标不是将生产转移至海外.巴克莱资本亚洲首席经济学家黄益平指出,随着成本上升,那一状况将改变,一些服装和鞋履企业已经将生产转移至东南亚地区.

黄益平还称,未来十年可能酝酿着另一场剧变,管理3.2万亿美元外汇储备的中国央行将把投资指挥棒交给民间部门,这将对金融市场和全球劳动分工产生巨大影响.

"中国人民银行可能会将中国主要海外投资者的交椅让给民间部门,投资重点会从主权债转为直接股权投资,这将成为全球经济的历史性事件,"黄益平为东亚论坛准备的论文中称.(完)