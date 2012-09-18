《中国报摘》--金融时报9月18日

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
* 头版头条:
--金融业发展和改革十二五规划发布,从完善金融调控,优化组织体系等七个方面明确金融改革的重点.
* 其他:
--中国银联卡即时起可在南太平洋银行斐济境内所有ATM取现.
--中国社科院日前首次推出的中国国家资产负债表及其数据分析报告称,2010年中国主权资产净值接近70万亿元,2000-2010年,中国各年主权资产净额均为正值且呈上升趋势,表明中国政府拥有足够的主权资产来覆盖其主权负债.因此未来相当长的时期内,中国发生主权债务危机的可能性极低.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 沈燕; 审校 林高丽
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路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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