《中国报摘》--金融时报9月18日

--金融业发展和改革十二五规划发布,从完善金融调控,优化组织体系等七个方面明确金融改革的重点.

--中国银联卡即时起可在南太平洋银行斐济境内所有ATM取现.

--中国社科院日前首次推出的中国国家资产负债表及其数据分析报告称,2010年中国主权资产净值接近70万亿元,2000-2010年,中国各年主权资产净额均为正值且呈上升趋势,表明中国政府拥有足够的主权资产来覆盖其主权负债.因此未来相当长的时期内,中国发生主权债务危机的可能性极低.(完)