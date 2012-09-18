〔中国基金〕债券和黄金ETF等创新具有较强的可行性--证监会官员

路透上海9月18日电---证券时报周二报导,中国证监会基金监管部副主任胡家夫表示,监管部门近期刚刚完成债券、黄金交易型开放式指数基金(ETF)的探讨工作,从目前反馈情况看,这类产品创新有较强的可行性.

他还指出,要以融资融券、转融通、股指期货等业务推出以及证券市场交易结算制度的不断完善为契机,进一步推进产品创新,不断优化产品结构,推出市场影响大,切合投资者需求的投资工具.

截止6月底,中国共有180只指数基金,包括43只ETF和37只联接基金,资产规模接近3,600亿元人民币,占公募基金总规模的15%.其中ETF规模已达到1,200亿元,中国已成为亚洲重要的ETF市场之一.

不过目前国内ETF均为偏股型基金.中证指数公司上周新推出上证五年期国债指数等三个债券指数,为债券ETF的推出创造了可能.

目前已有一些基金公司正在筹划债券和黄金ETF创新产品.消息人士此前透露,国泰基金、易方达基金和博时基金等公司正在筹备黄金ETF.另据国内媒体此前报导,国泰基金公司同时亦在筹备国债ETF.(完)