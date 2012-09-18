《中国报摘》--中国证券报9月18日

* 头版头条:

--中国人民银行发布的《金融业发展和改革"十二五"规划》提出,将继续推动社会保障基金、企业年金等中长期资金参与资本市场,探索建立优先股制度,进一步完善上市公司再融资制度和投资者回报机制等.货币政策将更加突出价格稳定目标,关注更广泛的整体意义的价格稳定,利率市场化要取得明确进展.

* 其他:

--证监会基金监管部副主任胡家夫表示,证监会正着手修订证券投资基金管理公司管理办法,拟降低基金公司的准入门槛.

--全国社会保障基金股权投资基金座谈会披露,截至目前,全国社保基金已投资12家股权投资基金管理机构管理的16只股权投资基金,总规模为818亿元人民币,现已投资企业210家.全国社保基金承诺出资226.55亿元,占基金总体规模的近30%.

--多家研究机构人士表示,8月份中国新增外汇占款规模可能回升,预计规模为300-1,300亿元.

--中金黄金(600489.SS)的控股子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司拟投资138亿元实施整体搬迁升级改造项目.

--南京医药(600731.SS)公告定向增发方案,公司拟向南京医药集团和联合博姿[ABN.UL]控制的Alliance Healthcare,非公开发行新股2.04亿股,发行价格为5.20元/股,计划募集资金10.6亿元.

--国家商务部电子商务和信息化司副巡视员聂林海透露,"十二五"期间,商务部将联合八部委安排资金对100多个涉及电子商务及基础设施建设项目给予支持,对包括北京、上海、天津、等在内的七个试点城市给予财政资金支持.(完)

--整理 刘昕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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