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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 08:20 BJT

〔日本股市〕盘初下跌,受中国曝险企业股票下滑拖累

路透东京9月18日电---日股日经指数周二盘初下跌,因中日领土纷争导致中国相关公司的股票下挫,但日圆走软给股市提供一些支撑.

日经指数.N225盘初下跌0.2%,至9,138.23点.日经中国50指数.NCHN跌0.6%,该指数由在中国有较高曝险的日本公司组成.

东证股价指数.TOPX小跌0.1%,至756.47点.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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