《全球主要国家债券发行预告》--9月18日-9月25日

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透9月18日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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9/18 0120 日本 一年期贴现国库券
9/18 西班牙 12个月和18个月期国库券
9/18 1530 美国 四周期和52周期国库券
9/19 加拿大 30年期公债
9/19 0600 德国 50亿欧元 2014年9月12日到期的两年期联邦债券
9/20 0850 法国 70-80亿欧元 (票息0.75%,2014年9月25日到期的两年期BTAN债券;
9/20 0850 法国 票息2.25%,2016年2月25日到期的三年期BTAN债券;
9/20 0850 法国 票息1.0%,2017年7月25日到期的五年期BTAN债券)
9/20 0950 法国 15-20亿欧元 (票息1.10%,2022年7月25日到期的10年期OATei债券;
9/20 0950 法国 票息1.85%,2027年7月25日到期的15年期OATei债券;
9/20 0950 法国 票息3.40%,2029年7月25日到期的17年期OATei债券;
9/20 0950 法国 票息3.15%,2032年7月25日到期的20年期OATei债券;)
9/20 英国 45亿英镑 票息1.0%,2017年9月7日到期的公债
9/20 0120 日本 三个月期贴现国库券
9/20 0130 日本 流动性供给标售
9/20 1700 美国 10年期通胀保值债券(TIPS)
9/20 西班牙 票息3.75%,2015年10月31日到期的Bonos债券
9/20 西班牙 票息5.85%,2022年1月31日到期的Obligaciones债券
9/21 英国 国库券
9/21 0120 日本 约两个月期贴现国库券
9/24 0600 德国 30亿欧元 2013年9月25日到期的12个月期国库券
9/24 1530 美国 13周期和26周期国库券
9/24 英国 2052年9月24日到期的通胀保值公债
9/25 意大利 标售零息BTPei债券
9/25 0130 日本 流动性供给标售
9/25 西班牙 三个月和六个月期国库券
9/25 1530 美国 四周期国库券
9/25 1700 美国 两年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 王兴亚
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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