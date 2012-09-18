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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 08:33 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢受资金涌入泰国和泰债获利了结支撑

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* 美元/泰铢昨天在窄幅区间内整理,因出口商抛售压制美元涨势

* 在隔夜纽约时段收报30.84,仅在30.79-30.84窄幅区间内波动

* 泰国央行偶尔买入以缓解资金流动和进口商买盘提供支撑

* 新资金涌入泰国,债市获利了结也提供支撑

* 日内或在30.80-30.90区间内交投.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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