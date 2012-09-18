〔中国个股〕中金黄金称旗下一子公司将搬迁改造,总投资达138亿元

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透上海9月18日电---中国中金黄金股份有限公司(600489.SS)周二称,旗下控股子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司拟实施整体搬迁升级改造项目,项目总投资将达138亿元人民币,建成后预计年贡献净利6.31亿元.
刊登在上海证券交易所的公告指出,中原冶炼厂整体搬迁升级改造项目一期总投资79.16亿元,二期建设完成后总投资预计最终达138亿元;一期年处理精矿150万吨,建成后年产金34.62吨、铜21.54万吨、硫酸127万吨,年营业收入200亿元;项目投资回收期为9.2年(含24个月建设期).
该项目资金30%由中原冶炼厂各股东自筹,70%拟向银行申请贷款或通过其他方式筹集.
公司指出,中原冶炼厂通过实施整体搬迁和升级改造,有助于提升行业技术、装备、安全环保和资源综合利用水平,促进黄金冶炼产业升级,提高公司冶炼业务盈利水平.
中金黄金周一收报16.84元,近一个月累计上涨15.13%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 黄凯
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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