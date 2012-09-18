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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 08:32 BJT

****澳新经济指标预测--9月18日-9月25日****

路透9月18日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------9月17日当周--------------------------------

9月18日(二)

2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 赤字16.6 赤字13.1

截至第二季的年度 赤字106 赤字97.4

9月19日(三)

2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.3% +1.1%

(较上年同期) +2.3% +2.4%

9月20日(四)

暂无重要经济数据.

9月21日(五)

暂无重要经济数据.

----------------------------------9月24日当周--------------------------------

9月24日(一)

暂无重要经济数据.

9月25日(二)

0130 澳洲央行半年度金融稳定评估报告

0830 澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)讲话

2245 新西兰月度贸易收支(亿新西兰元) 8月 逆差6.055 顺差0.15

2245 新西兰年度贸易收支(亿新西兰元) 截至8月 逆差7.7 逆差8.5(完)

--整理 张涛;审校 张荻

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