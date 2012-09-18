《汇市简讯》尽管纽约联储9月制造业数据远逊预期,但美元指数仍上涨

0022GMT * 美元指数结束八日连跌之势,周一收高0.15% * 尽管美国纽约联邦储备银行9月制造业指数远逊预期[ID:nEAPAH0CT2],但美元指数依然上涨 * QE3的规模和持续时间取决于数据表现,若数据疲弱应会推低美元 * 美元指数的支撑位在78.35,该水准为100周移动均线切入位及72.69/8410这波走势50%回档位.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=