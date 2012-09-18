奥巴马领先罗姆尼优势缩小至5个百分点

标题新闻：房利美称将向美财政部派息55亿美元，但警告减企业税或致其亏损并再度寻求政府支持
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(本文由路透中文网编译提供)
记者 Patricia Zengerle
路透华盛顿9月17日电---周一公布的路透/益普索调查显示，美国总统奥巴马较共和党人罗姆尼的领先优势缩小至5个百分点。美国民主党大会后奥巴马的领先优势曾高达7个百分点。
9月12-17日进行的在线调查显示，离11月6日大选还有50天，奥巴马的支持率为48%，而罗姆尼的支持率为43%。上周四的民调结果显示奥巴马和罗姆尼的支持率分别为48%和41%。
"我的解读是，对于奥巴马来说，民主党大会的提振效果能够维持这么长时间并且他可能将此转化为领先优势，这是非常好的消息，"益普索民调专家Julia Clark表示。
近些天，美国人在就业和经济等关键问题上也略倾向于奥巴马，因为他们对经济形势的担忧有所缓解。
37%的登记选民认为奥巴马的经济计划更好，而罗姆尼的支持者只有34%。上周四发布的调查中，在这个问题上奥巴马与罗姆尼的支持率分别为36%和35%。
40%的受访者在就业问题上支持奥巴马，而罗姆尼的支持率为36%。
"情况有所改变。5月以来，在经济问题上，两位候选人支持率持平，或是罗姆尼略微领先，不过民主党大会后奥巴马在这个问题上略有领先。大家不像一两个月以前那样担心经济啦。"Clark指出。(完)
--编译：李富强 发稿：程芳
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