〔中日关系〕中国将根据钓鱼岛事件的发展,采取有力举措--人民日报

路透北京9月18日电---中国官方媒体《人民日报》周二针对日本的钓鱼岛"国有化"行为发表文章称,中方将根据事态的发展,针锋相对地采取有力举措,坚定不移地维护国家领土主权.

这篇署名"钟声"的评论文章发表在9月18日--日本关东军制造的"九一八"事变纪念日,中华民族的国耻日.

中国多个城市上周六爆发了反日游行,中国政府周一承诺将保护在华日本公民的人身和财产安全,并呼吁反日游行示威者以"有序、理性、合法"的方式表达意愿.

"这一切有力地伸张了中国对钓鱼岛的主权,打击了日方企图侵犯中国领土主权的嚣张气焰.下一步,中方还将根据事态的发展,针锋相对地采取有力举措,坚定不移地维护国家领土主权."文章称.

数家日本零售企业已暂停在中国的业务,并且采取行动保护员工.

Fast Retailing(9983.T)旗下优衣库已于周一关闭五家分店,其他三家则缩短营业时间.日本最大的零售业者Seven & I Holdings (3382.T)周日关闭的五家华堂超市和约40家7-11超商已经重开,但营业时间缩短.第二大零售业者永旺(8267.T)于周日关闭六家吉之岛超市,周一仍暂停营业,目前未有重开时间表.[ID:nSB1781658]

而日本在华的多家工厂也受到影响,马自达(7261.T)从周二起关闭其与重庆长安汽车(000625.SZ)及福特汽(F.N)组建的位于中国南京的合资工厂,为期四日.日本本田汽车(7267.T)也将从9月18日起停止在中国的生产,为期两日.

中国国家主席胡锦涛和国务院总理温家宝,以及中国外交部和国防部等先后就钓鱼岛问题明确表态.(完)