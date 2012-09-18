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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 08:47 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初微跌,韩国公债期货上涨

路透首尔9月18日电---韩元/美元KRW=周二本地交易盘初小幅走软,投资者稍事喘息,因为继主要央行祭出额外货币刺激举措后,他们要重新评估全球经济前景.

0025GMT时,韩元/美元KRW=KFTC报1,117.4,周一本地收报1,116.0.

韩国综合股价指数.KS11下滑0.1%至2,001.28点.

9月三年期公债期货KTBc1上涨0.07点至105.94.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,117.4 1,116.0

日圆/韩元JPYKRW=R 14.2042/152 14.2463/638

韩国公债期货KTBc1* 105.94 105.87

韩国综合股价指数.KS11 2,001.28 2,002.35

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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