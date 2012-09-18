〔离岸人民币〕超威动力计划发行以人民币计价、美元结算的可转债--IFR

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透9月18日电---据汤森路透旗下IFR报导,香港上市公司超威动力(0951.HK)计划发行以人民币计价、美元结算的可转债，募集资金约6.33亿元人民币（1亿美元）。
是次发行的可转债为五年期附第三年末投资人可卖回权，票面利率区间为6.25%至7.25%。初始转换价格为5.20港元至5.41港元，较今日收市价4.33港元有20%至25%的折让。是次发行还附有1.58亿元人民币的超额配售权。
公司和主要股东将遵守90天的禁售期限制。募集资金将用于进一步提高产能、扩大生产。高盛任独家承销商。
超威主要生产用于电动汽车和自行车的电池，以及为风力和太阳能电力制造电力存储设备。(完)
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--整理 黄凯; 审校 屈桂娟
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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