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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 08:59 BJT

〔离岸人民币〕超威动力计划发行以人民币计价、美元结算的可转债--IFR

路透9月18日电---据汤森路透旗下IFR报导,香港上市公司超威动力(0951.HK)计划发行以人民币计价、美元结算的可转债，募集资金约6.33亿元人民币（1亿美元）。

是次发行的可转债为五年期附第三年末投资人可卖回权，票面利率区间为6.25%至7.25%。初始转换价格为5.20港元至5.41港元，较今日收市价4.33港元有20%至25%的折让。是次发行还附有1.58亿元人民币的超额配售权。

公司和主要股东将遵守90天的禁售期限制。募集资金将用于进一步提高产能、扩大生产。高盛任独家承销商。

超威主要生产用于电动汽车和自行车的电池，以及为风力和太阳能电力制造电力存储设备。(完)

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--整理 黄凯; 审校 屈桂娟

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