〔离岸人民币〕超威动力计划发行以人民币计价、美元结算的可转债--IFR

是次发行的可转债为五年期附第三年末投资人可卖回权，票面利率区间为6.25%至7.25%。初始转换价格为5.20港元至5.41港元，较今日收市价4.33港元有20%至25%的折让。是次发行还附有1.58亿元人民币的超额配售权。