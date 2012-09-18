《中国报摘》--其他报纸重要消息9月18日

**上海证券报**

--中国证监会副主席姚刚透露,在新三板首批扩大试点的基础上,下一步将着重对中关村试点的制度进行调整设计,以形成适应全国性场外市场的制度体系,具体工作包括筹建全国中小企业股份转让系统有限公司、完善市场基础性制度、逐步扩大试点范围等.

--中国保监会主席项俊波在《从保险大国向保险强国转变》署名文章中表示,支持有条件的境内保险机构在境外设立营业机构、兼并收购境外保险机构,培育一批有较强国际竞争力的跨国公司.

**人民日报**

--中国就美国在关税法修订法案(即GPX法案)中违反世贸规则的错误做法,于周一(17日)提出与美国在世贸组织争端解决机制下进行磋商,正式启动世贸争端解决程序.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/乔艳红; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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