《中国报摘》--其他报纸重要消息9月18日

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
**上海证券报**
--中国证监会副主席姚刚透露,在新三板首批扩大试点的基础上,下一步将着重对中关村试点的制度进行调整设计,以形成适应全国性场外市场的制度体系,具体工作包括筹建全国中小企业股份转让系统有限公司、完善市场基础性制度、逐步扩大试点范围等.
--中国保监会主席项俊波在《从保险大国向保险强国转变》署名文章中表示,支持有条件的境内保险机构在境外设立营业机构、兼并收购境外保险机构,培育一批有较强国际竞争力的跨国公司.
**人民日报**
--中国就美国在关税法修订法案(即GPX法案)中违反世贸规则的错误做法,于周一(17日)提出与美国在世贸组织争端解决机制下进行磋商,正式启动世贸争端解决程序.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/乔艳红; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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