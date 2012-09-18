〔全球贵金属〕9月17日iShares白银持仓增长0.74%,SPDR黄金持仓不变

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透9月18日电---全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)周一的白银持仓量较上周五增长0.74%,而全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)的黄金持仓同期维持不变.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 41,843,838.5 9月17日 41,843,838.5 9月14日 0.0 0.00%
iShares 316,402,423.2 9月17日 314,077,053.6 9月14日 +2,325,369.6 +0.74%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
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路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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