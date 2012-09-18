〔离岸人民币〕中国信贷发2亿人民币债券,两年票息11%为点心债最高--IFR

路透9月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，在香港创业板挂牌的中国信贷(8207.HK)已完成第二笔点心债的发行。是次2亿元人民币（约合3,200万美元）的两年期点心债票息为11%，为点心债市场的最高票息。

此次发行由永隆银行和海通国际证券负责，并将于9月18日结算。

中国信贷首笔点心债票息亦为当时市场上的最高水平。去年9月，该公司发行了1亿元人民币的两年期点心债，票息为9%。中国信贷是首个也是唯一一家发行点心债的创业板公司。

与首次发行点心债一样，是次发行所筹资金将用作运营资金和一般企业用途。发行人希望抓住中国中小型企业短期贷款需求增长的契机，以此推动公司业务和获利的增长。

这家位于中国东部的短期融资服务供应商，特别关注上海、江苏和浙江市场。(完)

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