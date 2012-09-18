《综述》原油期货价格瞬时崩跌,引发交易商诸多猜测

* 卖盘瞬时涌出令油价暴跌4美元

* 白宫否认释放战略石油储备的传言

* CFTC"调查"石油市场崩跌

记者 Joshua Schneyer/Jeanine Prezioso 编译 郑茵/兰秀娟/徐文焰

路透9月17日电---四分钟内放出的巨额成交量令油价在周一市场尾盘暴跌4美元,成为近年来能源市场最为迅猛的一次波动,交易商,分析师和美国监管机构纷纷在探究其中原因.

国际市场指标布兰特原油和美国原油期货双双中招,但却没有任何重大事件新闻能够说明原因,许多交易商和分析师揣测,这场崩跌也许是输错交易指令--也就是"大肥指错误"--造成的,亦或者是由于高频交易程序出错.

另一个可能的原因是,有传言称美国释放战略石油储备以压低油价,不过美国政府很快予以否认.

商品期货交易委员会(CFTC)委员Scott O'Malia表示,CFTC正在"调查"油价暴跌的原因,并已经与交易所运营商芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)以及洲际交易所(IntercontinentalExchange,ICE)(ICE.N)取得联系.

洲际交易所近月11月布兰特原油期货合约LCoC1开盘报每桶116.67美元,盘中一度重挫5.17美元至111.50美元.在1752-1755GMT这三分钟里,该合约挫跌3.60美元.交易量几乎每分钟都在激增.

根据路透数据,在1751-1752GMT这段时间里,纽约商业期货交易所(NYMEX)有151口近月10月美国原油期货合约成交.三分钟后,一分钟内的成交量猛增至逾13,000口,是几分钟前的100多倍.NYMEX为芝加哥商业交易所集团(CME Group)旗下的公司.

在此期间,美国原油期货CLc1亦重挫,不过没有伦敦布兰特原油那么剧烈.布兰特原油期货在经历三分钟急跌后开始反弹,结算价报每桶113.79美元,日内下跌2.87美元,盘中最低跌至111.50美元.美国原油期货结算价报每桶96.62美元,脱离低位94.65美元.

石油交易中的波动司空见惯.那些暗示石油供应平衡出现大幅变动的消息--不管是炼厂停工、石油产量上升、还是石油需求下滑--有时会导致油价在几秒钟内快速波动.

"油价突然走低,随即回升.这样波幅就可达0.50-0.75美元,于是有些人退居观望.接着就会出现各种传言,"NYMEX场内经纪商JJ Woods & Associates的总裁John Woods表示.

"所有人都在问同一件事:这里该死的到底是怎么回事?"

像周一这样,市场价格在极短时间内无明显理由地出现快速大幅波动的情况,仍较为罕见.

在2011年5月5日的盘中交易中,美国原油期货一度下挫每桶13美元,终场收低10美元.当时许多交易商归咎于电脑驱动的银行和对冲基金卖盘,因为并没有爆出任何重大消息,可以解释此波跌势的出现.

**CME称未发生技术故障**

CME集团表示并未遭遇任何技术故障,也不打算取消在价格大跌期间达成的任何油市交易.CME称,包括原油、汽油和取暖油期货的能源市场从纽约时间大约下午1:50开始,"遭遇长达30分钟的联手抛盘".

洲际交易所(ICE)拒绝置评.该交易所的ICE平台是布兰特原油期货的最大交易场所.

交易商和能源分析师对油价突然崩跌的原因作出几种猜测,但没有一种能够立即得到证实,包括可能是一名重要原油交易商出现操作失误的"胖手指"说法.路透无法锁定任何一名可能操作失误的交易商.

另外一种解释是,这场暴跌是由超级电脑中输入的算法引发抛售所致.许多大型对冲基金和银行在石油交易中引入这种程式交易方式,而技术故障可能触发算法交易,而后又由于市场流动性较低导致波动被放大,因交易员正在欢度犹太新年假期.

其它引起暴跌的原因猜测多数都被驳斥.白宫方面称尚未就是否释放美国战略石油储备作出决定.由于此前受墨西哥湾飓风影响,美国石油生产减少,且对伊朗制裁可能导致更多石油供应中断,美国战略石油储备在近期受到市场密切关注.

白宫周一表示,战略石油储备释放一事仍是"在考虑"的选项之一,尚未有决定出台.在原油价格下午崩跌后,白宫没有发表进一步的声明.

一位能源市场资深风险管理师表示,纽约市场周一下午原油价格在几秒钟内突然下滑,是"我见过最为迅猛的波动".

"我觉得,波动的速度太快,除了高频交易或其它算法交易外不可能有另外的原因.究竟是不是目前我们还不知道,但这是我的直觉,"INTL-FCStone的John Gretzinger说.(完)