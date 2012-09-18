《澳洲经济焦点》政府下修铁矿石和煤炭营收预估,中国经济放慢拖累价格

* 预计资源出口量变动不大,但收入料受价格打击

* 2012/13年铁矿石营收预估较6月时估值下降20%

路透堪培拉9月18日电---全球最大铁矿石出口国澳洲周二将其铁矿石营收预估下修五分之一,此为该行业正失去动能的最新迹象,因其最大客户中国的经济成长放慢,拉低了这些商品的价格.

澳洲资源及能源经济局(BREE)预计,当前财政年度,铁矿石营收将降至531.5亿澳元(558.3亿美元).而其6月时预估为670亿澳元,且上年为约630亿澳元.铁矿石是澳洲最大的单一出口商品.

"尽管这不是什么好消息,但也绝非澳洲资源行业的丧钟,"澳洲资源部长弗古森(Martin Fergusson)在一次矿业和能源大会上说.

"大宗商品价格自去年起迭创纪录,记住这一点是有用的.尽管难说商品价格何时、或是否再度回到这些不寻常的高位,但澳洲资源及能源经济局预料,若国际货币基金组织(IMF)有关全球经济成长加快的预期成真,2013年部分大宗商品价格将会反弹."

拜中国对矿业资源需求持续旺盛所赐,澳洲的资源出口帮助该国在全球金融危机期间逃脱经济衰退的厄运.

但中国经济成长持续放缓和全球商品价格下跌,已令人担忧澳洲经济.矿商并警告称,不能将采矿业的持续扩张视作理所当然.

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**资源荣景行将终结?**

在全球矿业巨擎必和必拓(BHP.AX)搁置Olympic Dam铜铀矿的大规模扩张计划后,弗古森上月警告称澳洲资源荣景已经结束.不过他随后改口称商品价格已经触顶.

全球第四大铁矿石生产商Fortescue Metals Group (FMG.AX)同样收回了扩张计划,一些高成本的矿场已经开始着手关闭,还可能有更多矿场跟进.

铁矿石及煤炭价格持续低迷或将损及澳洲经济,并令政府在2013年6月30日前恢复预算盈余的希望落空,因资源产业收入下降将影响获利及税收.

澳洲资源及能源经济局预计,澳洲当前年度资源和能源出口总额料为1,900亿澳元,低于此前预估的2,090亿澳元.

该机构还预计,截至2013年6月30日止的2012/13年度,铁矿石出口料为5.09亿吨,基本持平于6月预估的5.10亿吨,较上年增加8%.

该局预计2012年全年铁矿石合约价格料为每吨126美元,2013年为101美元.

铁矿石价格.IO62-CNI=SI一年前曾高达每吨180美元,但本月初重挫至三年低点86美元,因受中国需求下滑的影响.

根据数据提供商Steel Index,指标铁矿石价格已重回每吨100美元,受助于中国计画以1万亿元人民币(1,580亿美元)投资基础建设项目.

BREE说,冶金用的焦煤出口料将略降至1.60亿吨,先前预估为1.61亿吨.不过由于价格疲软,营收料下滑15%至260亿澳元.(完)