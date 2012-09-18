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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 09:21 BJT

〔东京汇市〕日本央行会议前日圆承压,欧元兑日圆和美元均持坚

* 日圆承压,因为市场揣测日本央行本周或放松政策

* 中国反日抗议活动对日圆走势不利

路透东京9月18日电---日圆周二在亚洲盘初承压,因为市场揣测,日本央行在本周稍晚的会议上或将放宽政策;欧元兑日圆和兑美元均守在四个月高位附近.

美元/日圆JPY=报78.63日圆,较美国尾盘水准几无变化,但远高于上周四所及的七个月低位77.13日圆.

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