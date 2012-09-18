〔东京汇市〕日本央行会议前日圆承压,欧元兑日圆和美元均持坚

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
* 日圆承压,因为市场揣测日本央行本周或放松政策
* 中国反日抗议活动对日圆走势不利
路透东京9月18日电---日圆周二在亚洲盘初承压,因为市场揣测,日本央行在本周稍晚的会议上或将放宽政策;欧元兑日圆和兑美元均守在四个月高位附近.
美元/日圆JPY=报78.63日圆,较美国尾盘水准几无变化,但远高于上周四所及的七个月低位77.13日圆.
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选