〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下滑,因预计作物收成超预期触发卖盘

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透悉尼9月18日电---美国大豆期货周二下跌,延续上日跌势,昨天有报告显示美国中西部作物产量优于预期,大豆期货创下近一年最大单日百分比降幅.
玉米期货上涨,之前曾跌至逾两个月最低水准.小麦期货自上日大跌中反弹,当时受到大豆价格疲弱和大宗商品全面卖盘的拖累.
芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货SX2下跌0.33%,报每蒲式耳16.63-1/2美元,周一曾重挫4.3%,触发跌停限制.
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选