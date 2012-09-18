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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 09:25 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下滑,因预计作物收成超预期触发卖盘

路透悉尼9月18日电---美国大豆期货周二下跌,延续上日跌势,昨天有报告显示美国中西部作物产量优于预期,大豆期货创下近一年最大单日百分比降幅.

玉米期货上涨,之前曾跌至逾两个月最低水准.小麦期货自上日大跌中反弹,当时受到大豆价格疲弱和大宗商品全面卖盘的拖累.

芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货SX2下跌0.33%,报每蒲式耳16.63-1/2美元,周一曾重挫4.3%,触发跌停限制.

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