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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 09:27 BJT

〔全球金市〕金价下滑脱离七个月高位,追随大宗商品市场隔夜跌势

路透新加坡9月18日电---金价周二在清淡交投中小跌,隔夜大宗商品市场重挫,因有关欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)近期举措是否足以恢复全球经济增长的疑虑开始浮现.

现货金XAU=下跌3.16美元,至每盎司1,757.79美元.周一金价曾跌至约1,754美元低位,原油、金属及谷物市场均重挫,受累于商品需求前景担忧.

金价上周五一度升至2月末以来高位1,777.51美元,美联储最新经济刺激措施促使人们纷纷买进黄金.

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