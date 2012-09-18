〔全球金市〕金价下滑脱离七个月高位,追随大宗商品市场隔夜跌势

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透新加坡9月18日电---金价周二在清淡交投中小跌,隔夜大宗商品市场重挫,因有关欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)近期举措是否足以恢复全球经济增长的疑虑开始浮现.
现货金XAU=下跌3.16美元,至每盎司1,757.79美元.周一金价曾跌至约1,754美元低位,原油、金属及谷物市场均重挫,受累于商品需求前景担忧.
金价上周五一度升至2月末以来高位1,777.51美元,美联储最新经济刺激措施促使人们纷纷买进黄金.
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选