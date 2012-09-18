美国防部长访华行程延长一天 将与习近平会面

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 David Alexander
路透美军用飞机9月17日电--美国国防官员周一表示，该国国防部长帕内塔(Leon Panetta)对中国的访问将延长一天，期间他将与中国国家副主席习近平会面。
应中国国防部长梁光烈的邀请，帕内塔将对中国进行为期三天的访问。今年早些时候，梁光烈曾访问美国五角大楼和该国其他地方的军事设施。
此次访问是中美推动深化双方军事关系及增加彼此透明度的努力之一。
青岛是中国北海舰队司令部所在地，帕内塔将成为首个访问该基地的美国国防部长。在那里，他将参观战舰，并与北海舰队司令田中进行会面。
帕内塔将于周三与习近平会晤。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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