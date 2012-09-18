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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 09:43 BJT

《汇市简讯》美元/马币劲扬至3.0625,市场展开空头回补

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* 美元/马币(林吉特)开报3.0500-3.0520,一路涨向3.0625

* 美元上涨,风险货币遭抛售,促使市场匆忙展开空头回补

* 由于存在本地企业需求,美元/马币有出现进一步空头回补的可能

* 预计市场可能被轧空

* 如果汇价守在3.0600上方,可能涨向3.0700

* 美元/马币最新报3.0610-3.0630,无本金交割远期外汇(NDF)报3.0655-3.0675

(完)

--编译 白云;审校 王兴亚

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