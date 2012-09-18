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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 09:45 BJT

〔金属期市〕期铜连续第二日下滑,美国新刺激举措激发的涨势消退

路透新加坡9月18日电---期铜周二连续第二日下滑,因为美国祭出新刺激举措后所引发的涨势开始消退,而且来自最大金属消费国中国的交易商亦不愿继续追高,上周期铜触及5月以来的最高位.

0111 GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下滑0.39%,报每吨8,270美元,上交易日曾温和下滑.上周五期铜价格升至每吨8,411美元,为5月2日以来的最高位,并创下6月以来最大单日涨幅.

上海期货交易所主力1月期铜合约SCFcv1下滑0.45%,报每吨59,550元人民币(9,400美元).

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