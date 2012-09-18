〔路透调查〕日本公债多空动向指标降至一个半月低位

路透东京9月18日电---汤森路透每周调查周二显示,日本公债市场信心降至一个半月最低水准,上周美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布刺激措施,同时欧洲央行(ECB)也推出债务危机应对举措,投资者风险情绪得以提升.

日本公债多空动向指标JGBBBI=为负31,低于上周调查的负14.

上周美联储称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到就业前景改善.联储还将目前实施的近零利率目标将至少持续到2015年中期.原先的时间是到2014年底.[ID:nSB1777692].

部分投资者预计日本央行将在周三结束的两日政策会议上推迟放宽货币政策,但另有一些人认为,该央行可能决定采取行动遏制日圆升值.

回覆调查的受访者中,大多数人预期日债市场不会有大波动.43.6%的人认为收益率(殖利率)将呈现区间波动,前一周调查时为40.0%.

约46.3%的人认为收益率将上升,高于上周调查的37.1%.有12.8%的人认为本周日债收益率将下滑,低于前一周调查的22.9%.

对本周结束时10年期日本公债JP10YTN=JBTC收益率的预估中值为0.800%,较上周五收盘价JP10YT=POLL0.795%高出0.5个基点,但低于前周预估中值0.820%.

这次线上调查访问了93位来自主要机构的日债市场人士,有39人给出了回覆,回覆率为41.9%,其中有18个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.

指标10年期现货日债收益率周二上涨2.5个基点至0.820%.10年期日债期货合约2JGBv1下跌0.26点至143.61.(完)