〔中日关系〕日本驻华大使馆和多家企业为避风头周二停业

路透北京/东京9月18日电---日本驻华大使馆和数百家驻华企业周二暂停业务,因预计中日钓鱼岛争端引发的暴力抗议活动进一步升级.

中国爆发数十年来最严重的反日情绪,引发各种抗议活动,丰田(7203.T)和本田(7267.T)等日本企业在华机构遭到攻击被迫停业,中国官媒亦警告中日贸易关系可能恶化.

周二中国预计将出现更多抗议活动,因为当天是日本1931年侵华战争纪念日.

路透目击显示,周二日本驻华大使馆门外再度聚集数百位抗议人士,有人向使馆大楼投掷水瓶,楼外有大量警察把守.

在官媒报导近千艘中国渔船驶往钓鱼岛海域后,日本亦加强在钓鱼岛周边的海域防务.

日本海岸警卫队表示,迄今尚不能确认有中国渔船抵达,但在当地时间早晨7点前,在钓鱼岛附近海域发现一艘中国渔场巡逻船.

日本政府已在搜集信息,监控中国渔船动向.(完)