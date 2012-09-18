〔中国债市〕三月期国库现金定存利率走高,十一长假临近资金需求渐增(更新版)

(新增交易员评论)

* 三个月期国库现金定存利率3.70%,高于上次

* 十一长假临近,资金面或再度收紧

* 与同期限Shibor相比,现金定存利率渐回合理定位

路透上海9月18日电---中国财政部周二招标的三个月期国库现金定存利率为3.70%,高于上次同期限的中标水平.十一长假临近,资金面或有再度收紧的趋势,支撑了本期现金定存的需求.

交易员指出,本次中标利率稍高于同期限Shibor,这亦反映了目前市场资金成本水平,相对于Shibor的偏离度下降,表明国库现金定存利率渐回合理定位.

"今天资金稍微有点紧了,十一前不到两周了,资金的需求开始慢慢出来了,"上海一银行交易员指出.

央行网站公告显示,财政部与央行今日进行的三个月期中央国库现金管理商业银行定期存款招标,中标利率为3.70%,高于此前于8月下旬招标的同期限品种3.52%的利率水平.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

而回顾今年第5-8期国库现金定存利率与同期限Shibor的比较结果,均为定存利率偏低.华东一银行交易员认为,Shibor做为市场基准利率,定存利率应在Shibor附近或偏高更为合理,而本次定存中标利率上行后,已略高于三个月Shibor,这亦符合市场运行规律.

货币市场指标利率之一--上海银行间同业拆放利率(Shibor)SHIBOR三月期品种最新报3.6497%.

今日进行的国库现金定期存款招标为今年第九期.计划操作量400亿元人民币,起息日为9月18日,到期日为12月18日.

今年以来,财政部已进行了九期国库现金定期存款招标,期限为三、六及九个月.具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%

二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%

三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%

四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%

五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%

六期 600 三个月 6月19日 9月18日 3.23%

七期 500 三个月 7月24日 10月23日 3.50%

八期 400 三个月 8月23日 11月22日 3.52%

九期 400 三个月 9月18日 12月18日 3.70%

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4,500

财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)