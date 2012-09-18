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债券 | 2012年 9月 18日 星期二 10:44 BJT

〔西班牙金融〕标债目标金额升高,企图掌握ECB购债计划利多气氛

路透马德里9月17日电---西班牙将尝试在周四标售公债时加大举债规模,抓住投资者押注欧洲央行买债计划将支撑西班牙公债市场价值的机遇.

西班牙财政部周一称,周二将标售12个月与18个月期国库券,金额在35亿至45亿欧元,本周稍晚也将标售同样规模的债券.

自3月初以来,西班牙未曾尝试在单次债券发行集资超过35亿欧元.3月初时,受欧洲央行长期再融资操作影响,市场充斥廉价资金.

周四标售的债券包括票息3.75%、2015年10月31日到期的新债,以及续发票息5.85%、2022年1月31日到期的指标10年期公债.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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