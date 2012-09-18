LG电子推出Optimus G高端智能手机

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔9月18日电---LG电子(066570.KS)周二发布高端智能手机Optimus G，硬件配置获得大幅升级，欲在假期购物季从苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)手中夺得市场份额，并希望借此与谷歌(GOOG.O)旗下的摩托罗拉、台湾HTC(2498.TW)、中国中兴通信(000063.SZ)和华为展开竞争。
Optimus G搭载谷歌安卓(Android)系统，下周起在韩国发售，价格为100万韩元(900美元)，随后在日本和美国发售。
该手机拥有1,300万像素的摄像头，支持语音拍照；配备4.7寸屏幕，图像显示效果好于iPhone和三星的Galaxy S III。
Optimus G配备高通(QCOM.O)Snapdragon四核处理器，能够使用高速移动网络，并处理多线程任务，比如同时播放电视、发送信息或上网。
谷歌旗下的摩托罗拉移动本月早些时候发布了Droid Razr，诺基亚NOK1V.HE发布了搭载微软(MSFT.O)Windows Phone操作系统的Lumia 920，苹果上周发布了iPhone 5。
LG电子股价过去三个月上涨20%，表现优于韩国综合股价指数.KS11同期7.8%和三星8%的涨幅。这表明投资者预期新手机将帮助LG智能手机业务扭转亏损局面。(完)
--编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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