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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 10:54 BJT

《汇市简讯》澳元/美元反弹,上演"传闻时卖出和变成事实时买入"行情

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* 澳元/美元反弹,因空头仓位减少

* 预期澳洲央行持温和立场是隔夜澳元/美元下跌的部分原因

* 上演"传闻时卖出和变成事实时买入"行情

* 在澳洲央行公布会议记录后,1.0436和1.0500料分别为支撑位和阻力位

* 技术图表:(link.reuters.com/kec72t)

(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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