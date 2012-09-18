〔澳新汇市〕澳元和新西兰元脱离高位,澳央行准备在必要时放松政策

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透惠灵顿/悉尼9月18日电---澳元和新西兰元兑美元周二脱离六个月高位,因汇价急涨后出现获利了结,澳洲央行亦为经济转差时降息敞开大门.
澳元兑美元AUD=D4持坚于1.0482美元,早前位于1.0471,但脱离上周五触及的3月初以来最高位1.0625美元.
澳洲央行9月政策会议记录显示,央行对澳洲部分主要大宗商品价格下跌表示关切,并小幅调降对中国和全球经济的前景预期.
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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