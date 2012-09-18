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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 10:45 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元脱离高位,澳央行准备在必要时放松政策

路透惠灵顿/悉尼9月18日电---澳元和新西兰元兑美元周二脱离六个月高位,因汇价急涨后出现获利了结,澳洲央行亦为经济转差时降息敞开大门.

澳元兑美元AUD=D4持坚于1.0482美元,早前位于1.0471,但脱离上周五触及的3月初以来最高位1.0625美元.

澳洲央行9月政策会议记录显示,央行对澳洲部分主要大宗商品价格下跌表示关切,并小幅调降对中国和全球经济的前景预期.

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