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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 07:16 BJT

****主要国家经济指标预测--9月19日****

路透9月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0300 日本央行利率决定 9月 -- 0.10%

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 9月 0-9-0 0-9-0

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 负33.3

1100 美国抵押贷款指数 9月14日当周 -- 853.1

再融资指数 -- 4,729.5

1230 美国房屋开工(万户) 8月 76.5 74.6

建筑许可(万户) 79.6 81.1

1400 美国成屋销售(万户) 8月 455 447

(变动率) +2.0% +2.3%

2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.3% +1.1%

(较上年同期) +2.3% +2.4%

2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 -- 负4

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,883

外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超659

2350 日本出口(较上年同期) 8月 -7.3% -8.1%

进口(较上年同期) -6.1% +2.1%

贸易收支(亿日圆) 逆差8,090 逆差5,174

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +2.5% +2.5%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.5%

(较上年同期) +2.9% +3.1%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.4% +0.5%

(较上年同期) +2.9% +3.1%

0900 德国ZEW景气判断指数 9月 负18.2 负19.0

现况指数 正12.6 正17.7

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月15日当周 -2.5% --

1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,174 赤字1,255

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月15日当周 +2.4% --

1300 美国资本净流入(亿美元) 7月 737 --

外资净买入美国长期公债(亿美元) 500 --

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 40 38

2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 赤字18 赤字16.6

截至第二季的年度 赤字101 赤字106 (完)

--整理 隋芬/王翔琼;审校 白云

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