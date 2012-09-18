主要国家经济指标预测--9月19日****

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透9月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0300 日本央行利率决定 9月 -- 0.10%
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 9月 0-9-0 0-9-0
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 负33.3
1100 美国抵押贷款指数 9月14日当周 -- 853.1
再融资指数 -- 4,729.5
1230 美国房屋开工(万户) 8月 76.5 74.6
建筑许可(万户) 79.6 81.1
1400 美国成屋销售(万户) 8月 455 447
(变动率) +2.0% +2.3%
2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.3% +1.1%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 -- 负4
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,883
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超659
2350 日本出口(较上年同期) 8月 -7.3% -8.1%
进口(较上年同期) -6.1% +2.1%
贸易收支(亿日圆) 逆差8,090 逆差5,174
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.5%
(较上年同期) +2.9% +3.1%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.4% +0.5%
(较上年同期) +2.9% +3.1%
0900 德国ZEW景气判断指数 9月 负18.2 负19.0
现况指数 正12.6 正17.7
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月15日当周 -2.5% --
1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,174 赤字1,255
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月15日当周 +2.4% --
1300 美国资本净流入(亿美元) 7月 737 --
外资净买入美国长期公债(亿美元) 500 --
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 40 38
2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 赤字18 赤字16.6
截至第二季的年度 赤字101 赤字106 (完)
--整理 隋芬/王翔琼;审校 白云
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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