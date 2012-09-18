《外汇专栏》美元指数或许有进一步下跌空间

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 洪曦

路透伦敦9月17日电---如果对近期美国经济数据加以分析,外汇交易商们可能会得出美元将再度全面走弱的结论.

自上周四美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布新一轮宽松货币政策之后,美元指数即大幅下挫,但未来其跌势料会继续.

市场上有句老话说:"千万不要与美联储对赌";而一份路透调查显示,分析师们预测美联储最新举措的公债购买规模可能在6,000亿美元左右,显示这句老话可能再次灵验.

美联储QE3行动给公债收益率(殖利率)带来压力,其投资魅力将会减弱,并促使投资者转为购买以其他货币计价的资产.

在周线图上,美元指数(周一报78.90)已经接近一目均衡云区的顶部(目前在78.835),接下来可能测试100周移动均线(目前在78.360),其后是云区底部77.24.

此外,美联储行动并未获得一致赞同,将是拖累美元走低另一个原因.

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周六表示,"目前新一轮货币刺激措施不太可能让经济成长出现明显改善,但若果真如此,那么又会造成有害的通胀上扬."

尽管拉克尔是唯一投票反对美联储新措施的委员,但他的观点可能会引起共鸣.

当通胀存在走高的可能时,极宽松货币政策通常不是强势货币的药方.

上周五公布的美国8月消费者物价指数(CPI)上涨0.6%,是五个月来首次增长,并且是2009年6月迄今最高涨幅.

CPI跳升有80%可归咎于汽油价格上涨,这股物价上升的压力甚至是在新宽松政策宣布前就已经出现.

"美联储祭出QE3将引燃股市和大宗商品价格,"评级机构Egan-Jones周五表示,呼应了拉克尔的一些忧虑.

该评级机构补充道,"商品成本增加将压制企业的获利能力,及令消费者的成本上升,进而降低消费者购买力."

因此,Egan-Jones将美国的国家评级从AA下调至AA-minus[ID:nSB1780064],此举可能会增添美元所面临的负面人气,而且会令美元指数承压.

固然Egan Jones对美国信用评级的评估是一个孤立事件,但穆迪、惠誉和标普对美国的评等分别为Aaa、AAA和AA-plus,展望均为负面.

周五公布的美国工业生产数据亦无法振奋人心,8月工业生产下滑1.2%,创2009年3月以来最大降幅.

**飓风艾萨克**

即便考虑到降幅中0.3个百分点归咎于飓风的一次性影响,产出下滑也是不受欢迎的,可能意味着制造商发现库存要动起来变得更难了.

工业产出下滑是受工厂产出下降0.7%的驱动,而7月企业库存上升0.8%,创六个月最大升幅.

如果终端客户的销售不能抵消库存的增加,或许就可以解释8月工业产出下降,并突显出美国经济的脆弱.

飓风艾萨克可能已然过去,但美元指数或许正身处暴风眼,不得不面临更多的暴风骤雨.继近期下跌后,周一美元指数交投淡静.(完)