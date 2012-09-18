〔表格〕英国8月CPI同比涨幅降至2.5%,与预估相符

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透伦敦9月18日电---英国国家统计局周二公布:
* 英国8月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.5%;较上年同期上升2.5%(预估为上升2.5%)
* 英国8月零售物价指数(RPI)较前月上升0.4%;较上年同期上升2.9%(预估为上升3.1%)
以下为详细数据:
8月 7月 预估
CPI(HICP)
较前月% 0.5 0.1 0.5
较上年同期% 2.5 2.6 2.5
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% 0.5 0.1
较上年同期% 2.1 2.3
零售物价指数(RPI)
较前月% 0.4 0.1 0.5
较上年同期% 2.9 3.2 3.1
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% 0.4 0.1 0.5
较上年同期% 2.9 3.2 3.0
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--编译 程琳;审校 王洋
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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