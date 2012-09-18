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货币新闻 | 2012年 9月 18日 星期二 16:36 BJT

〔表格〕英国8月CPI同比涨幅降至2.5%,与预估相符

路透伦敦9月18日电---英国国家统计局周二公布:

* 英国8月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.5%;较上年同期上升2.5%(预估为上升2.5%)

* 英国8月零售物价指数(RPI)较前月上升0.4%;较上年同期上升2.9%(预估为上升3.1%)

以下为详细数据:

8月 7月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.5 0.1 0.5

较上年同期%　　　 2.5 2.6 2.5

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.5 0.1

较上年同期% 2.1 2.3

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.4 0.1 0.5

较上年同期%　　　 2.9 3.2 3.1

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.4 0.1 0.5

较上年同期%　 2.9 3.2 3.0

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI] (完)

--编译 程琳;审校 王洋

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