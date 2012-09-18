更正:〔中国政治〕王立军案一审开庭,检察院称有重大立功可减轻处罚--新华

(更正:标题及内文"法院"有误,应为"检察院")

路透北京9月18日电---备受瞩目的中国重庆市原副市长、公安局原局长王立军案一审开庭.成都市人民检察院表示,因其揭发了他人重大违法犯罪线索,有重大立功表现,依法可以减轻处罚.

新华社周二报导称,四川省成都市中级人民法院于今日公开开庭审理了王立军所犯受贿罪和徇私枉法罪;而王立军所犯叛逃罪和滥用职权罪因涉及国家秘密已于周一(17日)依法不公开开庭审理.

检察院表示,被告人王立军犯叛逃罪后自动投案并如实供述其叛逃主要犯罪事实,属自首,依法可以从轻或者减轻处罚.同时,王立军向有关部门反映薄谷开来涉嫌故意杀人问题,并提供有关证据材料,积极协助复查,可以对徇私枉法罪酌情从轻处罚.

检察院并称,王立军作为国家工作人员,利用职务上的便利,非法收受他人财物共计折合人民币305万余元.

新华社报导称,庭审结束后法庭宣布休庭,择期宣判.

今年2月6日,前重庆市副市长王立军私自进入美国驻成都总领事馆滞留,其反映2011年11月15日英国公民尼尔·伍德在重庆被发现死亡一案,公安机关高度重视.

此事亦牵出前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪案,中共中央决定停止薄熙来担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.[ID:nSB8529120]

8月20日,薄熙来的妻子薄谷开来因故意杀人罪被法院判处死刑,缓期两年执行;投毒杀害尼尔.伍德的从犯张晓军被判处有期徒刑九年,另外四名试图掩盖尼尔.伍德谋杀案的警察被判处五至11年有期徒刑.[ID:nSB1733188](完)