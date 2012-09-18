〔日本债市〕公债价格全线走软,日圆走软削弱央行宽松政策预期

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透东京9月18日电---日本公债价格周二全线下滑,市场愈加怀疑日本央行会跟随美国联邦储备理事会(美联储,FED)的步伐祭出刺激举措.
周三日本央行将结束两日的政策会议,策略师在日本央行是否将祭出新刺激举措上意见不一,不过大多数人预计,央行对日本经济的看法将更将悲观,维持宽松政策的可能性.部分人士称,日本央行有可能会决定采取行动阻升日圆,上周美联储祭出有力宽松政策后,日圆短暂走强.
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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