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亚洲 | 2012年 9月 18日 星期二 11:23 BJT

〔日本债市〕公债价格全线走软,日圆走软削弱央行宽松政策预期

路透东京9月18日电---日本公债价格周二全线下滑,市场愈加怀疑日本央行会跟随美国联邦储备理事会(美联储,FED)的步伐祭出刺激举措.

周三日本央行将结束两日的政策会议,策略师在日本央行是否将祭出新刺激举措上意见不一,不过大多数人预计,央行对日本经济的看法将更将悲观,维持宽松政策的可能性.部分人士称,日本央行有可能会决定采取行动阻升日圆,上周美联储祭出有力宽松政策后,日圆短暂走强.

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