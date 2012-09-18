〔中国货币市场〕隔夜回购明显上涨七天下跌,长假渐近大行出资趋谨慎

路透上海9月18日电---中国银行间市场周二早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS走势出现分化,其中隔夜加权利率上涨20个基点(bp),七天则下跌近10个bp.

交易员称,公开市场操作维持着对流动性既往的支持力度,但因季末及十一长假渐近,大型银行等出资愿意趋于谨慎,不排除未来七天等回购利率随之走升的可能.

中国人民银行稍早进行的200亿元人民币七天期逆回购,中标利率持稳在3.35%;同时进行的28天期逆回购操作中标利率持稳在3.60%,操作量550亿元较上周四的200亿元跳增.[ID:nSB1783300][CN/MMTCN]

上海一银行交易员表示,就其个人感觉,今日早盘大型银行等资金供给略有减少,不排除和节日前谨慎心态有关.

资金供给方面,"隔夜少,(更)长期还可以.快到季末了,大行出钱可能也会更谨慎些,"该交易员称.

北京一银行交易员补充说,虽然资金供给略紧,但融入资金暂时还未出现太大难度.公开市场操作方面,力度算是中规中矩,而且央行依旧被机构视作解决节前资金紧张的最后一根"救命稻草".

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9321 2.7308 +20.13 3,731.07

七天CN7DRP=CFXS 3.1501 3.2418 -9.17 458.53

14天CN14DRP=CFXS 3.4406 3.4673 -2.67 43.50

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9352 2.7293 +20.59 877.22

七天CHICNY7D=CFXS 3.1806 3.2823 -10.17 108.00

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