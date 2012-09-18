(重发)《全球市场》亚股略回落,投资者思忖美联储刺激举措效果且关注西班牙

(重发以调整段落顺序)

* MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指下跌0.4%,日股逆势小涨

* 美元指数在低位附近,欧元亦脱离高点

* 中国经济担忧打压澳洲股市

* 油价走高,黄金因获利了结而下滑

路透东京9月18日电---亚洲股市周二从四个月高位回撤,同时黄金与铜价小跌,因市场衡量美国联邦储备理事会(美联储,FED)刺激举措的效果,同时关注西班牙会否申请救援来减轻财政压力.

对中国经济增长放缓的担忧亦打压人气,投资者对上周劲扬涨势了结获利.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.4%.该指数周一触及5月3日以来最高,自美联储祭出第三轮量化宽松(QE)刺激风险资产普遍上扬以来,已累计上涨约3%.

欧洲股市周一自14个月高位下滑,因交易商了结获利,同时美股亦在上周跳升至近五年高位后稍事休整.

澳股S&P/ASX 200指数周二下挫0.2%,中国股市沪综指.SSEC走低0.5%.

"投资者今天确实处于防守态势,而且在周四中国制造业数据出炉前,可能都将保持此态势,"Commonwealth Securities市场分析师Juliana Roadley谈及汇丰采购经理人指数(PMI)时称.

澳洲政府周二将2012/13年度矿产与能源出口总额预估调降9%,进一步表明澳洲资源产业正失去动能,因主要客户中国经济放缓拖累大宗商品价格下滑.[ID:nSB1782596]

日本股市日经指数周二早盘小幅收升0.2%,日圆走贬的支撑力道,抵销了倚重中国市场个股的相关疑虑.中国国内的反日情绪,已冲击部份日本企业的营运及生产.[.TCN]

Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida称,日本股市受到支撑,亦是因为预期日本央行将步美联储后尘推出自己的刺激举措,以遏制日圆在美联储上周举措出台后的涨势.日本央行为期两天的政策会议将在周三结束.