〔中国房地产〕8月房价同比六连降但环比续升,调控压力难减(更新版2)

(新增图表链接)

* 8月全国新建住宅销售价格同比跌1.4%--路透测算

* 环比小幅升近0.1%,与上月接近

* 新建商品住宅价格环比上涨城市有所减少

* 房地产调控压力不减

* 图表:r.reuters.com/nyd72t

路透北京9月18日电---尽管中国强调"稳增长",但料仍不会放松对房地产市场的调控.国家统计局最新数据显示,8月房价同比继续下降但环比仍小幅上涨,无疑令控房价压力难减.

路透测算显示,8月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.4%,为连续第六个月同比下跌,跌幅接近上月的1.5%;环比则上涨0.1%,为6月止跌后第三个月小幅上升.

国信证券房地产分析师方焱称,无论是统计局数据,还是其草根调研结果,都显示房价仍在上涨.房价按不下去,加之美国第三轮量化宽松(QE3)加剧形势的复杂性,以及控制房价难度,"房地产政策压力会比较大".

他预计,短期看政策,更多以执行既有的为主,"数量化调控,落实到位还是很厉害的."而房产税亦可能在半年内登陆上海和重庆以外的其它城市.

莫尼塔地产分析师施琪则认为,尽管统计局数据显示房价反弹力度有所减弱,但这部分是由于政府暂停了对高价房的销售或预售审批.所以实际房价反弹比数据显示的要更快一些.

中国8月70个大中城市新建商品住宅价格环比上涨的城市从7月的50个降至36个;同比下降的城市为53个,上月为58个.重点城市看,北京与上海8月新建住宅销售价格指数分别同比下降0.6%和1.5%.

中国指数研究院此前公布的数据亦显示,8月百城新建住宅均价连续第三个月环比上涨,不过在房地产调控政策不放松的情况下,环比涨幅有所收窄.[ID:nSB1756972]

受政策压力影响,上半年表现一直较为强劲的房地产股最近跌跌不休,周一地产股重挫并拖累沪综指.SSEC收创逾两个月最大单日跌幅,其中万科A(000002.SZ)跌3.36%;保利地产(600048.SS)亦大跌6.72%.

**调控压力不减**

中国央行在6月和7月两次降息,一度令市场对房价的预期转向,再配合开发商"以价换量"的销售策略,市场成交渐趋活跃.但中央也一再强调房地产调控不能放松,把抑制房地产投机投资性需求作为一项长期政策,防止变相放松购房政策,促使房价合理回归,绝不能让房价反弹.

统计局此前数据显示,8月房地产销售额同比增长20.4%,增幅虽低于7月仍保持两位数的强劲升势.1-8月全国房地产开发投资同比增15.6%,增速比1-7月提高0.2个百分点,是去年以来增速首次加快;8月房屋新开工面积同比增长13.9%,自今年3月以来首次增长.

国务院总理温家宝本月初强调,巩固房地产市场调控成果,需坚决遏制投资投机性购房需求,更重要的是增加住房有效供应,包括普通商品房和保障房供应,特别是已建成的保障房要尽快投入市场. [ID:nSB1756226]

而与6,7月相比,银行信贷也在收紧.中国证券报上周曾报导称,工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)等多家银行目前已取消首套房贷利率8.5折优惠,随着四季度信贷额度普遍偏紧,各家银行房贷审核过程可能会更严格.[ID:nSB1773352]

*房价(较上年同期变动,%)CNHPI=ECI:

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月

-1.4 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2 2.8 3.5 4.1

(较上月变动,%):

0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0

注:* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)