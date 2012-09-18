〔企业并购〕中国美锦能源以4.57亿美元求购澳洲矿商Western Desert

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透悉尼9月18日电---澳洲多元化矿商Western Desert ResourcesWDR.AX周二公布,中国美锦能源集团已出价4.35亿澳元(4.57亿美元)向该公司提起收购.
该出价相当于每股1.08澳元,较Western Desert最新的收盘价溢价26%.Western Desert透露,该价码包含选择权持有人行权和参与此番售股的权益.
美锦能源集团的经营领域涵盖煤矿开采、焦炭生产和炼钢.该公司正在澳洲昆士兰州加利里盆地(Galilee basin)开发一项42亿吨的煤炭项目.Western Desert的业务包括铁矿石、黄金、基本金属和铀.(完)
--编译 肖群英;审校 李婷仪/程琳
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选