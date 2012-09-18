〔企业并购〕中国美锦能源以4.57亿美元求购澳洲矿商Western Desert

路透悉尼9月18日电---澳洲多元化矿商Western Desert ResourcesWDR.AX周二公布,中国美锦能源集团已出价4.35亿澳元(4.57亿美元)向该公司提起收购.

该出价相当于每股1.08澳元,较Western Desert最新的收盘价溢价26%.Western Desert透露,该价码包含选择权持有人行权和参与此番售股的权益.

美锦能源集团的经营领域涵盖煤矿开采、焦炭生产和炼钢.该公司正在澳洲昆士兰州加利里盆地(Galilee basin)开发一项42亿吨的煤炭项目.Western Desert的业务包括铁矿石、黄金、基本金属和铀.(完)