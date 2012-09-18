〔中国公开市场〕28天期逆回购量增价平,意在平滑节后到期资金(更新版)

(新增市场评论和央行公告)

* 28天期逆回购操作量增价平,方便机构平滑节后到期资金

* 假期现金备付等施压市场流动性,机构资金预期更加谨慎

* 七天期逆回购中标利率持稳在3.35%

路透北京9月18日电---随着中国十一长假即将来到,流通中现金备付等施压市场流动性,机构资金预期也更加谨慎.中国人民银行继续通过公开市场操作予以扶助,跨越10月15日准备金清算退款日的28天期逆回购,操作量增价平,以便机构平滑到期资金.

央行公告显示,今日稍早进行的200亿元七天期逆回购,中标利率持稳在3.35%;同时进行的28天期逆回购操作中标利率持稳在3.60%,操作量550亿元较上周四的200亿元跳增.

"28天期逆回购量大了,"上海一国有银行交易员称,"不做14天期,而做28天期,直接地推迟(到期)期限,平抑资金波动."

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.由于商业银行在月末时点常规突击拉入存款以应对考核,5日会有相当量的准备金补缴,而15日则会退缴.而假期流通中资金回流回银行体系也需要时间.本次开展的28天期逆回购,到期日为10月16日,恰好可以平滑10月中旬退款的准备金和到期的逆回购,故受到机构的欢迎.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

另外,28天逆回购中标利率3.60%,低于同期二级市场21天期质押式回购加权平均利率CN21DRP=CFXS,融入成本亦有优势.

从机构参与公开市场逆回购操作的情况,亦可发现他们对市场资金的预期更趋谨慎.路透联系的三家交易商均表示,周二未有参加操作,但周四定会参加.

本周公开市场一级交易商继续上报了七天和28天逆回购需求,同时28天和91天正回购需求亦依然在列.

上周央行公开市场共进行了1,320亿元的逆回购操作,当周净回笼80元.逆回购期限包括七天、14天及28天,最新中标利率分别为3.35%、3.45%和3.60%.[ID:nSB1776006][CN/MMTCN]

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 750

(周四) 待定

央票到期 10

正回购到期 50

逆回购到期 1,400

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**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT](完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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