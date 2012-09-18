奥巴马指责罗姆尼在对华问题上言行不一

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透辛辛那提9月17日电（记者 Jeff Mason）---美国总统奥巴马周一在关于处理与中国关系问题上向罗姆尼发出了一条讯息：不要光说不练。
奥巴马和罗姆尼就各自的对华政策已争论数月。中国是美国最大的债权国，亦是美国总统大选期间的出气筒。
罗姆尼指责奥巴马在汇率和贸易问题上对华过于软弱。奥巴马则称罗姆尼言行不一。
奥巴马政府周一向世界贸易组织(WTO)提交了针对中国汽车和汽车零部件出口补贴的诉讼。
奥巴马对民众说：“他通过投资那些从这里转移到中国的企业赚钱......当你的所作所为是把我们的工作岗位送给他们，你现在很难对中国强硬。”
“你喜欢说得天花乱坠，但我喜欢用实际行动证明，而不是玩儿嘴上功夫。”
奥巴马的竞选团队多次攻击罗姆尼曾当私募高管的经历，称他将工作外包出去，并破坏美国制造业就业机会。
罗姆尼的竞选团队对此予以驳斥。奥巴马周一在俄亥俄州宣布汽车工业很关键，罗姆尼竞选团队称，奥巴马周一的行动“太少、太迟”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选