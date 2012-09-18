〔中国债市动态〕现券收益率小跌,得益技术性回调和对新债结果预期乐观

路透上海9月18日电---中国银行间债市现券收益率周二小幅下行.经过前期连续上涨至高位后,收益率迎来技术性回调.加之市场对明日新债招标预期乐观,引发二级市场的买盘增多.

交易员表示,由于十年期国债收益率已经达到年内高点,市场预计对投资盘较有吸引力,明日新债招标结果很可能会带动已现技术性回调空间的现券收益率再下一城,因此今日已在现券市场中"布下伏笔".

"基本面没什么变化,今天的(收益率)下行多是技术面因素,另外明天的十年期国债招标也很重要,交易户就是预期现在十年的收益率对投资户有吸引力,今天才进场的.上海一银行交易员称.

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剩余期限约9.94年的国债120015券最新双边收益率tCN120015=CFXM为3.5600%/3.5200%,上日尾盘为3.5950%/3.5450%.(完)