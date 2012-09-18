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货币新闻 | 2012年 9月 18日 星期二 12:19 BJT

〔中国糖业〕将自9月20日起收储50万吨国产糖--行业网站引述政府部门

路透北京9月18日电---中国行业网站--昆商糖网引述发改委称,将自9月20日起收储50万吨国产糖.

该通知称,为稳定食糖市场价格,中国发展和改革委员会决定下达本年度国家第二批食糖临时收储计划,收储数量按50万吨安排.

本次收储的食糖为2012年1月份以后生产的国产白砂糖.收储基础价格为每吨6,200元人民币,加上运到承储仓库的运杂费,作为送货到库最高结算价.

今年2月10日,中国政府临时收储100万吨食糖.(完)

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--发稿 张胜男; 审校 黄凯

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