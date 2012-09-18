〔中国货币市场〕隔夜回购明显上涨七天下跌,长假渐近大行出资趋谨慎(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海9月18日电---中国银行间市场周二早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS走势出现分化,其中隔夜加权利率上涨20个基点(bp),七天则下跌近10个bp.

交易员称,公开市场操作维持着对流动性既往的支持力度,但因季末及十一长假渐近,大型银行等出资愿意趋于谨慎,不排除未来七天等回购利率随之走升的可能.

中国人民银行稍早进行的200亿元人民币七天期逆回购,中标利率持稳在3.35%;同时进行的28天期逆回购操作中标利率持稳在3.60%,操作量550亿元较上周四的200亿元跳增.[ID:nSB1783300][CN/MMTCN]

上海一银行交易员表示,就其个人感觉,今日早盘大型银行等资金供给略有减少,不排除和节日前谨慎心态有关.

资金供给方面,"隔夜少,(更)长期还可以.快到季末了,大行出钱可能也会更谨慎些,"该交易员称.

北京一银行交易员补充说,虽然资金供给略紧,但融入资金暂时还未出现太大难度.公开市场操作方面,力度算是中规中矩,而且央行依旧被机构视作解决节前资金紧张的最后一根"救命稻草".

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9330 2.7308 +20.22 3,789.68

七天CN7DRP=CFXS 3.1510 3.2418 -9.08 562.23

14天CN14DRP=CFXS 3.4409 3.4673 -2.64 68.69

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9352 2.7293 +20.59 877.32

七天CHICNY7D=CFXS 3.1904 3.2823 -9.19 111.00

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9750 2.6800 +29.50 361.42

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.7950 2.8450 -5.00 89.54

14天<0#CN14DRPO=SS> 4.2100 4.4000 -19.00 6.86

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.9500 2.7500 +20.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.1600 3.2600 -10.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4400 3.4400 +0.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.9217 2.7150 +20.67 --

七天SHICNYSWD= 3.1408 3.2433 -10.25 --

三个月SHICNY3MD= 3.6505 3.6497 +0.08 --

==============================================================================(完)