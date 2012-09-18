《Kemp专栏》关注滚动收益,而非大宗商品的即期价格

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 丁琦/程琳/郑茵

路透伦敦9月17日电---从几乎任何时限来看,滚动收益,而不是即期价格变动,已成为影响大宗商品投资者盈亏的极重要因素.

但大多数投资者仍在根据直接价格变动,而非价差来制定其投资策略,从而错失了这个最重要的长期表现来源.

以全部500亿美元大宗商品共同基金投资规模来看,那些最明显侧重于滚动收益的策略,只占很小一部分,相对于投入指数策略的近2,000亿美元庞大规模而言,更只是沧海一粟.

以退休基金最重视的10-30年投资时间长度来看,滚动收益可能是在大宗商品领域唯一可持续的回报来源.

但就滚动回报在理论和经验方面的重要性而言,力求滚动收益最大化的指数型产品是如此之少,令人意外.

从原则上讲,应该可以向投资者提供这样一种产品,它专门进行利差投资,瞄准滚动收益,且与即期价格的关系偏向中性.该产品旨在捕捉市场中的稀缺性溢价,并回避大宗商品价格周期性变动的影响.

大多数交易机构已然声称自己是这样运作的(即做价差交易,而非直接押注方向).但由于投资者对大宗商品超级周期是已见顶还是达到高位均衡存有疑虑,其他一些投资者考虑采取同样的策略也是正常的.

**滚动占主导**

但现在大多数投资者意识到,基于WTI原油或者一篮子大宗商品即期价格的投资不太可能取得理想回报.