〔中日关系〕中国外交部称日本人登钓鱼岛是侵犯领土主权的严重挑衅

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透北京9月18日电---中国外交部周二称,日本右翼分子非法登上中国领土钓鱼岛是侵犯中国领土主权的严重挑衅行为,中方向日方提出了严正交涉,要求日方对纵容右翼分子的行为做出解释.
"我们敦促日方采取有效措施,停止一切激化事态和矛盾的行为.同时,中方保留采取进一步措施的权利."外交部发言人洪磊就日本右翼分子登上钓鱼岛活动答记者问时称.
中国官方媒体《人民日报》周二针对日本的钓鱼岛"国有化"行为发表文章称,中方将根据事态的发展,针锋相对地采取有力举措,坚定不移地维护国家领土主权.
1931年9月18日本关东军蓄意制造"九一八"事变,进攻中国东北军驻地和沈阳城,"九一八"也成为中华民族的国耻日,中国多地鸣警报纪念九一八,勿忘国耻,抗议"购岛".(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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