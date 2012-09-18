〔中国汇市〕隔夜美元上涨拖累人民币早盘走低,但央行维稳意图明显

* 隔夜美元上涨拖累人民币下跌

* 中间价明显回落,央行显维稳意图

路透北京9月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘走低.虽然人民币开盘走弱一度激发隔夜美元头寸获利了结,但随后购汇客盘交投相对踊跃,令人民币难改弱势.

市场人士称,继中间价连涨四日后,今日明显回落,显示中国央行对人民币汇率的维稳意图.央行的姿态就是希望在这段时间内人民币维持均衡态势,不希望市场对人民币有过于强烈的单方向预期.

"(央行)贬值的时候不希望贬,升值的时候不希望升,希望市场双边波动,这个位置比较均衡,"北京一国有银行交易员称.

北京时间12:27,人民币兑美元即期报6.3217元,上日收报6.3173元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3353元,上日中间价为6.3295元.

上述交易员称,今天市场低开后,到6.3250左右,这一位置相对于昨天收盘低了80个点,激发很多美元获利了结盘出来,随后就是客盘主导市场.

"市场暂时还没有看到油盘等比较大的盘出现...一般大额客盘都在下午出现,上午一般不会出现,"上述交易员称,估计后市会在目前位置有所反复,可能还是会震荡小幅升值.

华东一外资行交易员称,上午仍在很小的区间波动,市场仍没有明确的方向.

"今天如果欧元继续跌的话,会激发一些人的隔夜(美元买盘)兴趣,"该外资行交易员称.

中国周一公布金融业发展和改革"十二五"规划称,期间将实现直接投资基本可兑换,稳妥有序推进人民币资本项目可兑换,稳步推进人民币汇率形成机制改革,并将继续推进金融市场基准利率体系建设.[ID:nSB1781594]

东京汇市欧元兑日圆与兑美元因而均接近四个月高点,但有交易员认为,欧元自7月底以来的涨势可能很快丧失动能..[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4127/67,上日尾盘为6.4090.

北京时间12:23,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3270/10元,上一交易日尾盘报6.3230元.

中国国家外汇管理局周一公布,截至6月末,中国外债余额为7,851.72亿美元,较3月末增长4.5%.其中,登记外债余额为4,950.72亿美元,企业间贸易信贷余额为2,901亿美元.若从债务期限结构看,中长期外债余额为1,969.50亿美元,短期外债余额为5,882.22亿美元.[ID:nSB1781650]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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