〔中国棉花〕今年不再发放进口配额,储备棉投放本月底截止--发改委官员

路透北京9月18日电---中国国家发改委经贸司处长张显斌称,当前最重要任务切实落实好临时收储政策,保持棉花市场平稳运行,进口配额问题今年暂时不研究.

中国棉花协会网站周二刊登他的话并称,投放储备棉的目的是满足纺织企业需求,10月新棉已大量上市,投放储备已没有必要,投放截止日期为9月29日.

"任何政策难以做到十全十美,在目前条件下,没有更好的政策来替代收储政策,临时收储价格的制定主要是着眼于长远,有利于整个产业的发展."张显斌称.

他并强调,防止转圈棉的暂行规定刚刚发布,国家将通过事先提醒、事中监督、事后查处等方式,切实防止转圈棉问题,一旦发现,决不手软,坚决查处.

在他看来,中国纺织业未来方向首先要满足内需,内外棉价差掩盖了行业内很多矛盾,纺织产能无休止的迅速扩张,一旦市场变化将难以应对.而出台一些政策在短时间内能缓解困难,但长时间可能会造成更严重的问题,将导致行业灾难性的损害,所以应利用这一时机通过结构调整等方式实现产业真正转型升级.

对于目前切实存在的内外棉价差问题,张显斌认为,内外棉价差对纺织行业虽然有影响,但并不是造成其困难的最主要因素,国家也在采取措施努力缩小价差.(完)

更多细节,请点选中国棉花协会网站(here)